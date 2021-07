Baalla come Tyson: morde l'orecchio dell'avversario sul ring (Di mercoledì 28 luglio 2021) Ha provato ad emulare il morso di Mike Tyson all'orecchio di Evander Holyfield: è successo anche questo nel torneo olimpico di pugilato a Tokyo. Protagonista il marocchino Youness Baalla il quale in ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 28 luglio 2021) Ha provato ad emulare il morso di Mikeall'di Evander Holyfield: è successo anche questo nel torneo olimpico di pugilato a Tokyo. Protagonista il marocchino Younessil quale in ...

