Atalanta, trovato il sostituto di Romero (Di mercoledì 28 luglio 2021) Con la partenza sempre più probabile di Cristian Romero, destinazione Tottenham, il primo nome per la difesa dell’Atalanta, secondo quanto riportato da Sky Sport UK, sarebbe quello di Sven Botman. Il difensore olandese del Lille possiede molti estimatori, tra cui West Ham e le due rivali di Manchester. Il blasone del calcio inglese potrebbe rappresentare un ostacolo rilevante, ma non insormontabile, per il club italiano. Di fatti, l’eventuale guadagno dell’operazione Romero, consentirebbe alla società bergamasca di investire nel centrale classe 2000. Le difficoltà economiche della squadra francese, oltretutto, spianerebbero la strada ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 28 luglio 2021) Con la partenza sempre più probabile di Cristian, destinazione Tottenham, il primo nome per la difesa dell’, secondo quanto riportato da Sky Sport UK, sarebbe quello di Sven Botman. Il difensore olandese del Lille possiede molti estimatori, tra cui West Ham e le due rivali di Manchester. Il blasone del calcio inglese potrebbe rappresentare un ostacolo rilevante, ma non insormontabile, per il club italiano. Di fatti, l’eventuale guadagno dell’operazione, consentirebbe alla società bergamasca di investire nel centrale classe 2000. Le difficoltà economiche della squadra francese, oltretutto, spianerebbero la strada ...

Advertising

TMWSampdoria : Atalanta, trovato accordo con Parma per Pezzella - AFerraz002 : @battitomilan7 Giocatore di merda,a Firenze gli lanciano ancora i pomodori per quanto faceva schifo,è un morto che… - gighellino : Che poi se #Romero ha trovato l’accordo col #Tottenham vuol dire che dell’#Atalanta non gliene frega piu di tanto…a… - fafailgrande : @peteW4P Ripeto nella mia grande previsione fatta quando eravate primi e quando parlavate di scudetto non avevo pre… - junews24com : Romero Tottenham: accordo trovato. L’Atalanta ora irrompe sul bianconero? -