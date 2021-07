Ancora non funziona Postemobile per alcuni clienti, nessun servizio chiamate e rete (Di mercoledì 28 luglio 2021) Purtroppo si ripetono i problemi dei giorni scorsi visto che non funziona Postemobile per un nutrito gruppo di clienti che hanno già effettuato il cambio rete in Vodafone. La sostanziale modifica di copertura per chiamate e navigazione non ha per nulla migliorato l’esperienza d’uso e addirittura in molti lamentano la comparsa della notifica di nessun servizio disponibile sia per chiamate che per la connessione di rete. Sulle difficoltà dell’operatore mobile ci siamo concentrati soprattutto nella settimana scorsa, ad esempio in relazione ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 28 luglio 2021) Purtroppo si ripetono i problemi dei giorni scorsi visto che nonper un nutrito gruppo diche hanno già effettuato il cambioin Vodafone. La sostanziale modifica di copertura pere navigazione non ha per nulla migliorato l’esperienza d’uso e addirittura in molti lamentano la comparsa della notifica didisponibile sia perche per la connessione di. Sulle difficoltà dell’operatore mobile ci siamo concentrati soprattutto nella settimana scorsa, ad esempio in relazione ...

