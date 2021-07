Alla Valle dei Templi arriva ‘L’uomo quantico’ di Meggiato

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Il compito dell’artista è quello di aprireriflessione, spesso senza pretendere risposte: è una continua ricerca di connessioni, di rapporti, di responsabilità. La spinta è sempre quel punto di vista ogni volta diverso che si sviluppa cambiando la prospettiva. La ricerca dell’artista veneziano Gianfrancodeidi Agrigento per entrare in contatto con il sito e trovare il suo Uomo contemporaneo, tra i segni delle antiche civiltà. Sculture di oggi incontrano le architetture di ieri. Leghe di metallo che sfidano le forme conosciute, blocchi di pietra che ...

