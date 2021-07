Addio a Mario Zepponi | storico autista e pioniere delle gite in bus | morto il fondatore dell' azienda di trasporti

(Di mercoledì 28 luglio 2021) CHIARAVALLE -è sceso dal suo ultimo autobus ieri, a 82 anni, dopo che per una vita intera ha guidato corriere e fatto l'. Era molto conosciuto non solo a Chiaravalle anche perché ...

Advertising

uandarin : Mario Draghi taglia le ferie, panico tra i ministri: a lavoro anche ad agosto - ResPubl79983835 : RT @ResPubl79983835: Mario Draghi taglia le ferie, panico tra i ministri: a lavoro anche ad agosto – Libero Quotidiano - news_subito : Il premier Mario #Draghi ha deciso. Addio al #canoneRai in bolletta elettrica. Non cambia il costo della tassa per… - AntonellaTellar : Mario Draghi taglia le ferie, panico tra i ministri: a lavoro anche ad agosto - SpecchiaFran : IL VERO INCUBo... Mario Draghi taglia le ferie, panico tra i ministri: a lavoro anche ad agosto… -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Mario

corriereadriatico.it

Oltre a Paola, Marco e Massimiliano,Zepponi lascia le nuore Chiara e Marinella, i nipoti Giulia, Nicoletta e Andrea. Il funerale si tiene domani alle 11 all'abbazia di Chiaravalle. La camera ...Gianni ', è invece il ricordo diTrevi. ...CHIARAVALLE - Mario Zepponi è sceso dal suo ultimo autobus ieri, a 82 anni, dopo che per una vita intera ha guidato corriere e fatto l’autista. Era molto conosciuto non solo ...Uno dei chiodi fissi del Napoli in questa finestra estiva di calciomercato è l'acquisto di un terzino sinistro di spessore. Nella stessa zona del campo ...