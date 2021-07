Vaticano, Becciu: “Querelo Perlasca e Chaouqui per calunnia” (Di martedì 27 luglio 2021) Il cardinale Angelo Becciu, imputato nel processo che si è aperto oggi sullo scandalo finanziario legato alla compravendita del Palazzo di Sloane Avenue, a Londra, “conferma, con dolore ma con fermezza, di aver dato mandato di denunciare per calunnia Mons. Alberto Perlasca e la signora Francesca Immacolata Chaouqui, per le gravissime e completamente false dichiarazioni rilasciate nel corso delle indagini al Promotore di Giustizia, di cui ha potuto prendere cognizione soltanto da pochi giorni”. Lo fa sapere il suo legale Fabio Viglione in una nota. Il porporato, ‘licenziato’ dal Pontefice lo scorso settembre, “dopo la ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 27 luglio 2021) Il cardinale Angelo, imputato nel processo che si è aperto oggi sullo scandalo finanziario legato alla compravendita del Palazzo di Sloane Avenue, a Londra, “conferma, con dolore ma con fermezza, di aver dato mandato di denunciare perMons. Albertoe la signora Francesca Immacolata, per le gravissime e completamente false dichiarazioni rilasciate nel corso delle indagini al Promotore di Giustizia, di cui ha potuto prendere cognizione soltanto da pochi giorni”. Lo fa sapere il suo legale Fabio Viglione in una nota. Il porporato, ‘licenziato’ dal Pontefice lo scorso settembre, “dopo la ...

