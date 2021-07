Un'Italia "doppio bronzo". Medaglia per la spada a squadre femminile e la Centracchio nel judo (Di martedì 27 luglio 2021) È sempre bronzo. L'Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020 festeggia la Medaglia della spada donne a squadre, con Rossella Fiamingo, Federica Isola, Mara Navarria e Alberta Santuccio, e quella di Maria Centracchio nel judo categoria -63 kg. Riscatto nella scherma, con le Italiane che battono la Cina numero uno del ranking mondiale. Medaglia numero 11 per la nostra spedizione, con 1 oro, 4 argenti e 6 bronzi. Sfida in pedana combattutissima e conclusa sul filo, 23-21, con la 22enne Federica Isola a portare la stoccata decisiva concludendo una ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 luglio 2021) È sempre. L'alle Olimpiadi di Tokyo 2020 festeggia ladelladonne a, con Rossella Fiamingo, Federica Isola, Mara Navarria e Alberta Santuccio, e quella di Marianelcategoria -63 kg. Riscatto nella scherma, con lene che battono la Cina numero uno del ranking mondiale.numero 11 per la nostra spedizione, con 1 oro, 4 argenti e 6 bronzi. Sfida in pedana combattutissima e conclusa sul filo, 23-21, con la 22enne Federica Isola a portare la stoccata decisiva concludendo una ...

