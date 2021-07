Tokyo 2020 | 7 nuovi contagi legati ai Giochi

Advertising

Eurosport_IT : Hanno 14 e 13 anni e sono rispettivamente oro e argento nello street skateboard di Tokyo 2020 ?????? Momiji Nishiya e… - Eurosport_IT : DIANA BACOSI È UN CECCHINO, ARGENTOOO ?????? La azzurra chiude con un incredibile 55/60, ad una sola lunghezza dalla… - Eurosport_IT : MARTINENGHI DI BRONZO, BRAVISSIMO NICOLÒ ?????? L'azzurro chiude i 100 rana alle spalle dell'imbattibile Peaty e di K… - Aquila6811 : RT @LaStampa: Olimpiadi di Tokyo 2020, le gare e i risultati di oggi 27 luglio: storica impresa per Federica Pellegrini, in finale anche Bu… - IFlck : RT @RaiSport: ?? #Pugilato: #Nicoli vince e va agli ottavi di finale L'italiana batte per 4-1 la 'Pantera' messicana. Ora troverà la n.1 del… -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

Tom Dean è il numero uno dinei 200 stile libero maschili. Dietro di il 21enne, si è piazzato il connazionale Duncan Scott, per una doppietta che, nella disciplina, il Regno Unito non ...L'azzurra Rebecca Nicoli ha superato i sedicesimi di finale del torneo di pugilato, categoria leggeri, dibattendo ai punti per 4 - 1 (30 - 27, 28 - 29, 29 - 28, 29 - 28, 30 - 27) la messicana Esmerlda Falcon Reyes, detta 'La Pantera' . Il prossimo turno riserverà alla poliziotta pavese un ...Alle Olimpiadi di Tokyo 2020 Federica Pellegrini si è qualificata per la finale dei 200 stile libero con il settimo tempo. Per l'italiana è la ...Naomi Osaka, principale favorita per l'oro in singolare, nonché assoluta padrona di casa, viene eliminata, agli ottavi di finale, per mano di Marketa Vondrousova ...