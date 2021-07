Roma, bimba di un anno inghiotte l’hashish della madre: ricoverata (Di martedì 27 luglio 2021) Roma, 27 lug – Una bimba di un anno, a Roma, ha inghiottito un pezzo di hashish tenuto in casa dalla madre. Ora la posizione della donna è al vaglio degli inquirenti. Ingerisce hashish, la corsa in ospedale La piccola è stata portata nella notte tra sabato e domenica al policlinico Gemelli. A parte un grande spavento, le sue condizioni non appaiono gravi ma sarebbe sotto costante monitoramento. Sarebbe stata proprio la madre a portarla di corsa al policlino e che, una volta interrogata dagli uomini del commissariato Monte Mario, ha dovuto confessare la verità. La ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 27 luglio 2021), 27 lug – Unadi un, a, ha inghiottito un pezzo di hashish tenuto in casa dalla. Ora la posizionedonna è al vaglio degli inquirenti. Ingerisce hashish, la corsa in ospedale La piccola è stata portata nella notte tra sabato e domenica al policlinico Gemelli. A parte un grande spavento, le sue condizioni non appaiono gravi ma sarebbe sotto costante monitoramento. Sarebbe stata proprio laa portarla di corsa al policlino e che, una volta interrogata dagli uomini del commissariato Monte Mario, ha dovuto confessare la verità. La ...

Advertising

IlPrimatoN : La confessione della madre dopo l'intervento della polizia - bizcommunityit : Roma, la madre si droga in casa. Cosa succede alla bimba di un anno: drammatica corsa in ospedale - proudoflouisx1 : RT @17itiswhatitis_: Non potevo condividere progetto migliore se non con la mia esatta metà. Ecco qui la nostra bimba, sperando la leggiate… - butdaddyiloveme : RT @17itiswhatitis_: Non potevo condividere progetto migliore se non con la mia esatta metà. Ecco qui la nostra bimba, sperando la leggiate… - 17itiswhatitis_ : Non potevo condividere progetto migliore se non con la mia esatta metà. Ecco qui la nostra bimba, sperando la leggi… -