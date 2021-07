Lodi, 20enne in piazza contro i No Vax: "Mio padre medico è morto di Covid: il vaccino lo avrebbe salvato" (Di martedì 27 luglio 2021) “Mio padre medico morto di Covid, dovevo parlare”. Queste le parole di Marco Natali, il ragazzo di vent’anni che sabato in piazza a Lodi ha affrontato i No Vax. Come racconta il quotidiano locale Il Cittadino di Lodi, Marco stava accompagnando la sua ragazza in un negozio e non era a consocenza del corteo di protesta contro il Green Pass: si è trovato faccia a faccia con i manifestanti per caso. Ma a quel punto non ha potuto esimersi dal raccontare la propria esperienza. Lodi Giovane di 20 anni in piazza sfida i no ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 27 luglio 2021) “Miodi, dovevo parlare”. Queste le parole di Marco Natali, il ragazzo di vent’anni che sabato inha affrontato i No Vax. Come racconta il quotidiano locale Il Cittadino di, Marco stava accompagnando la sua ragazza in un negozio e non era a consocenza del corteo di protestail Green Pass: si è trovato faccia a faccia con i manifestanti per caso. Ma a quel punto non ha potuto esimersi dal raccontare la propria esperienza.Giovane di 20 anni insfida i no ...

Lodi, 20enne in piazza contro i No Vax: "Mio padre medico è morto di Covid: il vaccino lo avrebbe salvato"
Marco Natali si è trovato faccia a faccia con i manifestanti per caso, scegliendo di raccontare la propria esperienza. Per lui contestazioni ...

