LIVE Camila Giorgi-Pliskova 6-4 1-0, Olimpiadi Tennis in DIRETTA: l’azzurra avanti di un break anche nel secondo set (Di martedì 27 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Vantaggi, dritto in rete della ceca. 40-30 Ottimo dritto della Giorgi, una sassata incontenibile per la ceca. 40-15 Il servizio aiuta Pliskova, in questo momento molto lenta negli spostamenti. 30-15 Sbaglia la ceca di rovescio. 30-0 Che peccato!! Punto quasi fatto, ma dilapida il tutto l’azzurra spendendo lungo il dritto. 15-0 Ottima prima e dritto perfetto a chiudere per Pliskova. 2-0 Giorgi, CHE CHIUDE IL GAME CON UN’OTTIMA PRIMA. 40-30 Errore da fondocampo della Pliskova nel tentativo di cercare ... Leggi su oasport (Di martedì 27 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Vantaggi, dritto in rete della ceca. 40-30 Ottimo dritto della, una sassata incontenibile per la ceca. 40-15 Il servizio aiuta, in questo momento molto lenta negli spostamenti. 30-15 Sbaglia la ceca di rovescio. 30-0 Che peccato!! Punto quasi fatto, ma dilapida il tuttospendendo lungo il dritto. 15-0 Ottima prima e dritto perfetto a chiudere per. 2-0, CHE CHIUDE IL GAME CON UN’OTTIMA PRIMA. 40-30 Errore da fondocampo dellanel tentativo di cercare ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Camila Giorgi-Pliskova Olimpiadi Tennis in DIRETTA: la pioggia fa slittare il programma - #Camila #Giorgi-Plis… - zazoomblog : LIVE Camila Giorgi-Pliskova Olimpiadi Tennis in DIRETTA: la pioggia fa slittare il programma - #Camila #Giorgi-Pli… - zazoomblog : LIVE Camila Giorgi-Pliskova Olimpiadi Tennis in DIRETTA: l’azzurra cerca l’impresa per volare ai quarti - #Camila… - zazoomblog : LIVE Camila Giorgi-Pliskova Olimpiadi Tennis in DIRETTA: l’azzurra cerca l’impresa per volare ai quarti - #Camila… - livetennisit : Giochi Olimpici di Tokyo 2020: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 4. In campo Camila Giorgi (LIVE) -