Jolanda Neff è la campionessa olimpica nella corsa MTB

La svizzera Jolanda Neff e le sue connazionali hanno dominato la gara, ricevendo tre medaglie sul podio. La medaglia d'argento è andata a Sina Frei e il bronzo a Linda Indergand.

Come ha vinto la medaglia d'oro Jolanda Neff?

Il percorso della corsa olimpica non era diverso da quello degli uomini, anche se si è inzuppato dopo la pioggia notturna. Pertanto, i giocatori hanno gareggiato su una superficie fangosa con una distanza di 20,55 chilometri da coprire. Nel primo giro, il francese Lecomte ha preso il comando, con la svizzera Jolanda Neff al ...

