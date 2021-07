Atalanta | rientrati Freuler e Malinovskyi

(Di martedì 27 luglio 2021) Vacanze finite per Ruslane Remo, che quest’oggi sonoa Bergamo dopo aver partecipato a Euro 2020 rispettivamente con Ucraina e Svizzera. I due giocatori domani sosterranno le visite mediche e si sottoporranno al tampone molecolare e poi si aggregheranno al gruppo di Gasperini per preparare la prossima stagione della Dea. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta rientrati

TUTTO mercato WEB

Svanita la concorrenza dell', ormai orientata ad affidare la propria fascia mancina all'ex ... Persi in un sol colpo Luca Pellegrini e Davide Zappacosta, entrambidai rispettivi ...... il ventitreenne Koopmeiners, che piace pure all'ed al Napoli in Italia, si è espresso ... Stando all'indiscrezione i due calciatori,a Trigoria dopo aver vissuto delle stagioni ...L’esterno olandese, rientrato dopo il prestito, non resterà in giallorosso la prossima stagione, ma si trasferirà nell’Atalanta di Gasperini Rick Karsdorp,... Noi e alcuni partner selezionati utilizzi ...Calciomercato Juventus: quale futuro per Frabotta? Con l'ipotesi Atalanta ormai sfumata definitivamente, la Juventus ha ripreso a lavorare per trovare una sistemazione a Gianluca ...