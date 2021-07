Anzio: «Il centro di accoglienza di Via Genova è una discarica a cielo aperto», residenti esasperati (Di martedì 27 luglio 2021) I residenti di Anzio – Tor Materno, denunciano la situazione insostenibile cui sono costretti a subire a causa del vicino centro di accoglienza. Questa la lettera recapitata alla nostra Redazione: «Noi che abitiamo Anzio in via Portofino e dintorni subiamo oramai da troppo tempo, grazie a scellerate scelte, questo enorme disagio, pur pagando onerose tasse statali e comunali. Il centro di accoglienza migranti di via Genova/via Portofino (ex Hotel Succi) come è evidente a tutti gli abitanti locali e, chiaramente visibile dalle foto allegate, è una vera e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 27 luglio 2021) Idi– Tor Materno, denunciano la situazione insostenibile cui sono costretti a subire a causa del vicinodi. Questa la lettera recapitata alla nostra Redazione: «Noi che abitiamoin via Portofino e dintorni subiamo oramai da troppo tempo, grazie a scellerate scelte, questo enorme disagio, pur pagando onerose tasse statali e comunali. Ildimigranti di via/via Portofino (ex Hotel Succi) come è evidente a tutti gli abitanti locali e, chiaramente visibile dalle foto allegate, è una vera e ...

