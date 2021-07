Tokyo 2020, tennis: Sonego lotta, ma è costretto a cedere in tre set a Basilashvili (Di lunedì 26 luglio 2021) Il georgiano Nikoloz Basilashvili stende in tre set 6-4 3-6 6-4 l’azzurro Lorenzo Sonego nel match valevole per il secondo turno del torneo di tennis ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 e accede al terzo turno dove incontrerà il tedesco Alexander Zverev. LA CRONACA – Il torinese paga immediatamente un pizzico di tensione, facendosi breakkare nel game inaugurale. La grinta a Sonego come al solito non manca ed è bravo a rimanere attaccato, seppur appena sotto nel punteggio. La solidità di Basilashvili premia lo stesso georgiano che pur facendosi recuperare il break riesce a ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 luglio 2021) Il georgiano Nikolozstende in tre set 6-4 3-6 6-4 l’azzurro Lorenzonel match valevole per il secondo turno del torneo diai Giochi Olimpici die accede al terzo turno dove incontrerà il tedesco Alexander Zverev. LA CRONACA – Il torinese paga immediatamente un pizzico di tensione, facendosi breakkare nel game inaugurale. La grinta acome al solito non manca ed è bravo a rimanere attaccato, seppur appena sotto nel punteggio. La solidità dipremia lo stesso georgiano che pur facendosi recuperare il break riesce a ...

Advertising

Coninews : Tokyo 2020 come Rio 2016. ?????? Dopo cinque anni Elisa Longo Borghini si conferma di bronzo nella prova in linea o… - Eurosport_IT : ECCOLA LA PRIMA MEDAGLIA DI GIORNATA! ?? Elisa Longo Borghini ci regala il bronzo nella prova in linea femminile di… - Eurosport_IT : MARTINENGHI DI BRONZO, BRAVISSIMO NICOLÒ ?????? L'azzurro chiude i 100 rana alle spalle dell'imbattibile Peaty e di K… - Gregnrg : RT @Eurosport_IT: SIII! SIIII! SIIIII! ?????? #GiochiOlimpici | #HomeOfOlympics | #ItaliaTeam | #Swimming Rivivi la finale della 4x100 stile… - LaStampaTV : VIDEO | Tokyo 2020, Giuffrida: 'Volevo l'oro, ma mi sono rialzata: ancora più orgogliosa' -