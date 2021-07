Tokyo-2020 calendario | tutti gli eventi del 27 Luglio

(Di martedì 27 luglio 2021) La quarta giornata del Campionato disarà molto interessante e ricca dida non perdere. Federica Pellegrini domani cercherà di nuotare al meglio delle sue possibilità, mentre il Settebello di pallanuoto affronterà la Grecia per le fasi a gironi. Inoltre continueranno le gare di pallavolo, di Basket e della Scherma oltre al Beach Volley e alla Boxe. Tante gare da vivere intensamente senza un attimo di respiro. Conosciamo ildelle gare. Sonego-Musetti escono a testa alta dalle Olimpiadi di...

Momiji Nishiya, 13 anni, medaglia d'oro nello skateboard a- Ansa . Si chiamano Momiji e Rayssa , nomi da cartone animato. Sono bambine con le rotelle, e le medaglie che si mettono al collo quasi sfiorano l'asfalto come le maniche di Cucciolo. ..., Betto e Ceccon alla ricerca di una medaglia: ecco le 22 finali Pronti, via. Già alle 2:40, ora italiana, la nostra Alice Betto , triatleta lombarda di anni 33 (34 a dicembre), potrebbe ...(fonte LaPresse/AP) In un’Olimpiade che mira a stabilire il più alto livello di standard televisivi, il capo del broadcasting ai Giochi di Tokyo sta cercando di bandire le immagini con eccessivi richi ...L’orario e la diretta tv del primo turno di tiro con l'arco ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Mauro Nespoli tornerà in campo martedì 27 luglio per affrontare lo sloveno Ziga Ravnikar nel match valido ...