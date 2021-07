Temptation Island, nuovo incendio all’Is Morus Relais che ospita il set del reality (Di lunedì 26 luglio 2021) incendio Is Morus Relais incendio doloso nell’hotel che ospita il set di Temptation Island. Alle prime luci dell’alba, verso le 4 del mattino, le fiamme sono divampate al Relais Is Morus a Pula, struttura alberghiera che funge da base logistica al reality show di Canale5. Ignoti hanno appiccato il fuoco all’interno degli uffici del titolare e all’esterno nell’area della terrazza, utilizzando un liquido infiammabile. Nel giro di pochi minuti è scattato l’allarme. A chiamare i rinforzi – riferiscono le cronache – è stata ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 26 luglio 2021)Isdoloso nell’hotel cheil set di. Alle prime luci dell’alba, verso le 4 del mattino, le fiamme sono divampate alIsa Pula, struttura alberghiera che funge da base logistica alshow di Canale5. Ignoti hanno appiccato il fuoco all’interno degli uffici del titolare e all’esterno nell’area della terrazza, utilizzando un liquido infiammabile. Nel giro di pochi minuti è scattato l’allarme. A chiamare i rinforzi – riferiscono le cronache – è stata ...

