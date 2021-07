"Roba da regime dispotico. Sperimentazione di massa, non posso tacere": Cacciari distrugge il Green Pass (Di lunedì 26 luglio 2021) Picchia durissimo, Massimo Cacciari, voce per definizione fuori dal coro. Picchia durissimo contro il Green Pass obbligatorio, bollato come "da regine dispotico". Il tutto in un intervento pubblicato dall'Istituto italiano degli studi filosofici di Napoli, a doppia firma: quella di Cacciari e quella dell'altro celebre filosofo, Giorgio Agamben. Di seguito, il testo integrale La discriminazione di una categoria di persone, che diventano automaticamente cittadini di serie B, è di per sé un fatto gravissimo, le cui conseguenze possono essere drammatiche per la vita democratica. Lo si ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 luglio 2021) Picchia durissimo, Massimo, voce per definizione fuori dal coro. Picchia durissimo contro ilobbligatorio, bollato come "da regine". Il tutto in un intervento pubblicato dall'Istituto italiano degli studi filosofici di Napoli, a doppia firma: quella die quella dell'altro celebre filosofo, Giorgio Agamben. Di seguito, il testo integrale La discriminazione di una categoria di persone, che diventano automaticamente cittadini di serie B, è di per sé un fatto gravissimo, le cui conseguenzeno essere drammatiche per la vita democratica. Lo si ...

NicolaPorro : Il professor Gervasoni contro l’allontanamento dell’unico partito di opposizione dal cda Rai ?? - SonSempreIoEh : dice 'ah, ma se fossimo in un regime tu non potresti scrivere questa roba' coglione! io posso scrivere quello che s… - ItaTvfan : Io più sento le cose che dicono #Burioni e #Capua e + controllo se questi 2 signori sono laureati in cosa e dove.… - EraldoFR : Sono un regime, è evidente, roba da 'Il pranzo è servito' - Deiana_Luca9 : E da qui la roba che ho visto girare anche su Ig, del 'non è un arbitro ma la condizione per tenere aperte le atti… -

