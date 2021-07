MATIAS SOULE’, IL TALENTO ARGENTINO JOLLY DI ALLEGRI (Di lunedì 26 luglio 2021) MATIAS Soulé, TALENTO ARGENTINO classe 2003, si è messo in mostra andando a segno nel primo test della Juve dell’ALLEGRI-bis, suo il terzo gol nel 3-1 contro il Cesena. Il giovane attaccante è nato a Mar del Plata il 15 aprile del 2003, è un’ala destra di piede mancino, che ama rientrare sul suo piede partendo dalla destra. Nell’amichevole di sabato non ha stupito soltanto per il gol, bel sinistro dalla distanza che con una deviazione è risultato imparabile per l’estremo difensore avversario, ma anche per le tante giocate e movimenti da giocatore già esperto. Il TALENTO albiceleste ha espresso sui social ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 26 luglio 2021)Soulé,classe 2003, si è messo in mostra andando a segno nel primo test della Juve dell’-bis, suo il terzo gol nel 3-1 contro il Cesena. Il giovane attaccante è nato a Mar del Plata il 15 aprile del 2003, è un’ala destra di piede mancino, che ama rientrare sul suo piede partendo dalla destra. Nell’amichevole di sabato non ha stupito soltanto per il gol, bel sinistro dalla distanza che con una deviazione è risultato imparabile per l’estremo difensore avversario, ma anche per le tante giocate e movimenti da giocatore già esperto. Ilalbiceleste ha espresso sui social ...

