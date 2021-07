Il Villaggio di Temptation Island a fuoco | incendio doloso | avviate le indagini

(Di lunedì 26 luglio 2021) Ilche ospitaè andato ae 60 persone sono state evacuate nella notte, si indaga per la matrice dolosa, così come si legge nel sito de IlMattino.it. Ildi, si indaga Paura nella notte nell’hotel base logistica del reality di Canale 5... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Il Villaggio di Temptation Island a fuoco: incendio doloso, si indaga Paura nella notte nell'hotel base logistica del reality di Canale 5 Temptation Island. Un incendio doloso è stato appiccato nella notte tra il 25 e il 26 luglio, il villaggio che ospita Temptation Island in Sardegna è andato a fuoco. La natura dell'incendio sarebbe dolosa. Il villaggio, divenuto famoso per il reality dell'estate Temptation Island, è andato a fuoco. Temptation Island, terrore per un incendio doloso scoppiato nella notte. Ingenti i danni nella location della trasmissione televisiva. Una parte del resort che ospita Temptation Island è andato a fuoco: indagini in corso, si parla di atto doloso.