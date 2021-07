Green pass, l'obbligo sarà allargato Incluso chi lavora per scuola e servizi (Di lunedì 26 luglio 2021) Il Green pass è pronto a essere esteso ancora. Il successo della sua imposizione, con le tante prenotazioni per il vaccino hanno convinto il governo a proseguire sulla stessa strada. Prima del 5 agosto e prima della pausa estiva, si terrà un incontro di maggioranza in cui si decideranno i prossimi passi del contrasto al Covid. E il contenuto della misura sarebbe appunto ampliare l'estensione dell'obbligo del Green pass. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 26 luglio 2021) Ilè pronto a essere esteso ancora. Il successo della sua imposizione, con le tante prenotazioni per il vaccino hanno convinto il governo a proseguire sulla stessa strada. Prima del 5 agosto e prima della pausa estiva, si terrà un incontro di maggioranza in cui si decideranno i prossimii del contrasto al Covid. E il contenuto della misura sarebbe appunto ampliare l'estensione dell'del. Segui su affaritaliani.it

