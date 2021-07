Federica Pellegrini fatica ma è in semifinale nei 200 stile (Di lunedì 26 luglio 2021) TOKYO (GIAPPONE) - Federica Pellegrini ha chiuso al 5° posto la terza batteria dei 200 stile libero ai Giochi Olimpici di Tokyo. La veneta ha nuotato in 1'57"33, riuscendo a ottenere la qualificazione ... Leggi su gazzettadiparma (Di lunedì 26 luglio 2021) TOKYO (GIAPPONE) -ha chiuso al 5° posto la terza batteria dei 200libero ai Giochi Olimpici di Tokyo. La veneta ha nuotato in 1'57"33, riuscendo a ottenere la qualificazione ...

