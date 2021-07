Calcio: Barone, ‘Vlahovic importante, speriamo di trovare presto accordo per rinnovo’ (Di lunedì 26 luglio 2021) Roma, 26 lug. – (Adnkronos) – “Vlahovic è un giocatore della Fiorentina, un giocatore molto importante, stiamo continuando a comunicare ogni giorno e ovviamente speriamo di arrivare al più presto a un accordo con lui per il rinnovo”. Così il dg della Fiorentina, Joe Barone, ai microfoni del TGR Rai Toscana, in merito al contratto dell’attaccante Dusan Vlahovic che scade nel 2023. “Il confronto con i tifosi? Siamo consapevoli di ripartire da zero – continua Barone dal ritiro di Moena -. Abbiamo un nuovo mister come Italiano, un nuovo sistema di gioco: siamo tutti basati sui risultati, ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 26 luglio 2021) Roma, 26 lug. – (Adnkronos) – “Vlahovic è un giocatore della Fiorentina, un giocatore molto, stiamo continuando a comunicare ogni giorno e ovviamentedi arrivare al piùa uncon lui per il rinnovo”. Così il dg della Fiorentina, Joe, ai microfoni del TGR Rai Toscana, in merito al contratto dell’attaccante Dusan Vlahovic che scade nel 2023. “Il confronto con i tifosi? Siamo consapevoli di ripartire da zero – continuadal ritiro di Moena -. Abbiamo un nuovo mister come Italiano, un nuovo sistema di gioco: siamo tutti basati sui risultati, ...

