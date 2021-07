Ancora una vittima in mare: 72enne muore annegato a Eraclea (Di lunedì 26 luglio 2021) E' entrato in acqua nonostante fosse stata esposta la bandiera rossa. Il mare era particolarmente mosso. Si è ritrovato in balia delle onde e non è riuscito a tornare a riva. E' morto così, oggi ... Leggi su veneziatoday (Di lunedì 26 luglio 2021) E' entrato in acqua nonostante fosse stata esposta la bandiera rossa. Ilera particolarmente mosso. Si è ritrovato in balia delle onde e non è riuscito a tornare a riva. E' morto così, oggi ...

Advertising

lucatelese : I troll leopoldini (e dintorni) scatenati contro Travaglio per una sua opinione. Invece Renzi che ancora una volta… - nicola_pinna : Sto riattraversando ora le strade devastate dagli #incendi che hanno piegato il cuore della #Sardegna: una via cruc… - borghi_claudio : @OrlandoChicconi @f_philippot Non la seguo. Un Parlamentare non entra e non esce da una maggioranza. Vota ogni prov… - TeddybearTaeV : Si però Manuela si deve fare una cazzo di svegliata non è possibile, l’ha tradita 600 volte e la tratta una merda m… - minvtt4minvtt : questa è da una vita che si fa mettere i piedi in testa e ancora sta lì a pensare se lasciarlo o no #TemptationIsland -