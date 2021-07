Steam Deck | i 30fps non sono l' obiettivo da raggiungere | ma la base da cui partire

regionalatbugg : la nuova steam deck ?????? - IoMeNintendo : RT @PokeMillennium: Il web impazzisce per i meme di Switch contro Steam Deck Articolo di @geg862 #PokemonMillennium #SteamDeck #NintendoSwi… - Eurogamer_it : #SteamDeck, i 30fps non sono l'obiettivo da raggiungere, ma la base da cui partire. - Brutosaaur : RT @spaziogames: L'obiettivo di Valve è chiarissimo #valve #SteamDeck - spaziogames : L'obiettivo di Valve è chiarissimo #valve #SteamDeck -

Ultime Notizie dalla rete : Steam Deck

è stata annunciata il 15 luglio, esattamente dieci giorni fa. L'interesse dei fan per la console è crescente, e adesso arrivano nuovi dettagli direttamente per bocca di Valve . Il paragone ...La scorsa settimana Pierre - Loup Griffais, sviluppatore dial lavoro sulla macchina e sulla sua presentazione al pubblico, aveva parlato di un target di 800p e 30 fps per la console portatile. Questa informazione non ha potuto che creare dei dubbi ...I creatori di Steam Deck hanno assicurato che i 30 fps nei giochi non sarà l'obiettivo finale che l'hardware deve raggiungere, ma solo il suo punto di partenza.L'interesse dei fan per Steam Deck è crescente, e adesso arrivano nuovi dettagli direttamente per bocca di Valve.