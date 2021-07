Maltempo tra Como e Lecco: frane, allagamenti, alberi abbattuti (Di domenica 25 luglio 2021) Blevio, 25 luglio 2021 " La frana che si è abbattuta sopra Blevio, nella frazione Sopravilla, è stata una delle conseguenze più gravi del pomeriggio di Maltempo che si sono abbattute oggi pomeriggio ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 25 luglio 2021) Blevio, 25 luglio 2021 " La frana che si è abbattuta sopra Blevio, nella frazione Sopravilla, è stata una delle conseguenze più gravi del pomeriggio diche si sono abbattute oggi pomeriggio ...

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo tra Maltempo tra Como e Lecco: frane, allagamenti, alberi abbattuti ... nella frazione Sopravilla, è stata una delle conseguenze più gravi del pomeriggio di maltempo che ... Nel tardo pomeriggio, la pioggia intensa ha colpito soprattutto la zona della Brianza Lecchese, tra ...

Vento, pioggia e grandine: il maltempo si abbatte sul Bresciano Tra Rodengo Saiano e Passirano, così come a Iseo, si contano numeri alberi sradicati e strade ...dal radar del Centro meteorologico lombardo Potete mandare le vostre foto e i vostri video del maltempo ...

Maltempo tra Como e Lecco: frane, allagamenti, alberi abbattuti Il Giorno Maltempo tra Como e Lecco: frane, allagamenti, alberi abbattuti Quasi tutte le richieste di aiuto sono state per rimozioni di alberi – come a Olgiate Comasco o a Uggiate Trevano, dove è anche uscito dagli argini il torrente Lura - o situazioni di pericolo causate ...

Improvviso maltempo in Fvg, oltre 20 persone salvate dalal Guardia Costiera Nel pomeriggio odierno, 25 luglio 2021, sono stati numerosi gli interventi di soccorso posti in essere lungo il litorale di Grado e Lignano Sabbiadoro, condotti dalla Guardia Costiera di Grado e Lign ...

