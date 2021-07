LIVE Scherma, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: medaglia di legno per Alice Volpi, tocca a Santarelli! (Di domenica 25 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:10 La delusione è tanta, inutile girarci troppo intorno, purtroppo è andata così, speriamo di rifarci nella prova a squadre tra qualche giorno. 14-15 Svanisce sul più bello la medaglia per Alice, due stoccate consecutive per la russa e niente medaglia olimpica nel fioretto femminile per l’Italia. 14-13 VANTAGGIO DI Alice Volpi, CHE SI PORTA AD UNA StoccaTA DAL BRONZO!! 13-13 Cambia l’arma la russa. 13-13 LA REAZIONE DELLA CAMPIONESSA, PARITA’!!!!!! 12-13 ANCORAAAAA AliceEEEEE, ... Leggi su oasport (Di domenica 25 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:10 La delusione è tanta, inutile girarci troppo intorno, purtroppo è andata così, speriamo di rifarci nella prova a squadre tra qualche giorno. 14-15 Svanisce sul più bello laper, due ste consecutive per la russa e nienteolimpica nel fioretto femminile per l’Italia. 14-13 VANTAGGIO DI, CHE SI PORTA AD UNA STA DAL BRONZO!! 13-13 Cambia l’arma la russa. 13-13 LA REAZIONE DELLA CAMPIONESSA, PARITA’!!!!!! 12-13 ANCORAAAAAEEEEE, ...

Advertising

zazoomblog : LIVE – Scherma fioretto femminile seconda giornata Tokyo 2020 (DIRETTA) - #Scherma #fioretto #femminile #seconda - Agnes99560767 : @jjiicaro Discovery sezione scherma live - diegonanni76 : Eccoci LIVE @Olympics Da seguire: semi di scherma, batterie di nuoto, basket e altri vari. - zazoomblog : LIVE Scherma Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: tocca ad Alice Volpi sfida proibitiva a Deriglazova attesa per Santarelli!… - Profilo3Marco : RT @Corriere: Le gare in diretta: l’Italbasket piega la Germania. Scherma, Volpi e Santarelli in semi... -