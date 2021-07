'Libertà, basta con la dittatura sanitaria'. Un migliaio di persone alla sfilata contro vaccini e certificato verde (Di domenica 25 luglio 2021) ANCONA - Dai social alle strade, il passo è stato breve e all' appello hanno risposto centinaia di anconetani. Il popolo dei disobbedienti, contrario a vaccini e Green pass introdotto dal Governo per ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 25 luglio 2021) ANCONA - Dai social alle strade, il passo è stato breve e all' appello hanno risposto centinaia di anconetani. Il popolo dei disobbedienti, contrario ae Green pass introdotto dal Governo per ...

LaStampa : Il popolo No Green Pass: “Libertà, Libertà. Basta dittatura”, in migliaia in piazza a Roma, Torino, Milano e Napoli - nzingaretti : Basta chiacchiere! Chi ha responsabilità si vada a #vaccinare e inviti tutti a farlo. In questi momenti si vede d… - dangdaide : @radicalchips @GuidoCrosetto HA tutte le ragioni, io per esempio penso che 2+2=5,32 ed esigo che sia rispettata la… - cristina76ts : Si puo' discutere sull'utilita' del Green Pass. Ma paragonarlo a dittatura sanitaria, svastiche, nazismo ecc. propr… - misiagentiles : #COVID19: In migliaia in 80 piazze per il “No #greenpass”. A #Roma disordini, intervengono le forze dell’ordine. Ir… -