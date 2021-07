Advertising

SkyTG24 : #Tokyo2020 La prima medaglia azzurra ai #giochiolimpici è l' #argento di Gigi Samele: - SkyTG24 : #Tokyo2020 La prima medaglia d'oro ai #giochiolimpici è nel #taekwondo -58kg di Vito Dell'Aquila:… - SkySport : #Olimpiadi, il calendario e le gare in programma oggi #SkySport #Tokyo2020 - ilPostSport : RT @ilpost: Le gare di oggi alle Olimpiadi - Profilo3Marco : RT @Corriere: Le gare di oggi: tocca al basket, c’è la Quadarella (nuoto) e il judo di Lombardo -

Ultime Notizie dalla rete : gare oggi

la Repubblica

ci riprovano: avversario a Frosinone il Debrecen (ore 19 in diretta su Sky Sport Calcio). Mou ... ha regalato all'Inter anche il miglior attacco del torneo, con 155 reti (70 e 75) in 76(...Dopo l' oro nel Taekwondo e l' argento nella sciabola conquistati ieri, e con l'Italia al secondo posto nel medagliere, si aprela seconda giornata diolimpiche a Tokyo . Per gli azzurri ancora possibilità di salire sul podio con la squadra di fioretto femminile. Judo Odette Giuffrida ha raggiunto la semifinale del ...L‘Italia del canottaggio esulta per la qualificazione alla finale olimpica del quattro senza e per altri risultati che fanno ben sperare per le gare che assegneranno le medaglie a Cinque cerchi. Gli o ...Sconfitte in finale rispettivamente Pieve a Nievole, Grossetano e Sestese. Le squadre di Scandiccese e Biturgia già fuori in semifinale ...