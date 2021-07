Incendi Sardegna | Solinas”Chiesto a Draghi immediato sostegno economico”

(Di domenica 25 luglio 2021) CAGLIARI (ITALPRESS) – Non è ancora possibile effettuare una stima dei danni causati dagliancora in corso nell’oristanese, ma si tratta di un disastro senza precedenti. Diecimila ettari di vegetazione distrutti, aziende e case bruciate, bestiame ucciso. “La macchina della Regione”, dice il Presidente Christian Solinas, “è interamente mobilitata: 7500 uomini, 20 mezzi aerei (7 Canadair e 13 elicotteri) sono impegnati senza sosta per affrontare un momento drammatico per tutta la”. “Chiediamo al Governo”, dice il Presidente Solinas, “unper ristorare i danni e ...

Sono circa 400 le persone allontanate dalle case nella notte, 200 delle quali a Cuglieri dove le fiamme hanno raggiunto il centro del paese. Altre 400 evacuate a Scano Montiferro. A Tresnuraghes paura ...'Glibruciano il sud d'Italia mentre nel nord le bombe d'acqua creano disastri. Dalla, all'Argentario arrivando in Sicilia sono decine e decine di migliaia gliche hanno distrutto vegetazione e boschi come si puo' verificare dal sistema di monitoraggioEFFIS ...Il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio ha riunito l'unità di crisi del dipartimento e sta seguendo la situazione in stretto contatto con le autorità locali ...L'Olbia ha pubblicato sui social un post nel quale esprime solidarietà e vicinanza a chi sta in questo momento affrontando i massicci incendi che stanno colpendo in queste ore ...