Giulia Salemi con Ariadna Romero e il papà di Pierpaolo Pretelli: il video diventa virale (Di domenica 25 luglio 2021) Giulia Salemi ha dato dimostrazione di essere una grande donna capace di stare al fianco del suo uomo nella maniera più intelligente e costruttiva possibile e le ultime storie ne sono la dimostrazione. Giulia Salemi con Ariadna Romero e il papà di Pierpaolo Pretelli In vacanza a Maratea insieme a Pierpaolo Pretelli, l'influencer italo persiana... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Radio105 : Un saluto esclusivo a tutti i nostri ascoltatori da Giulia Salemi! Seguici per altri contenuti esclusivi sul… - Radio105 : Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sul blue carpet del #GiffoniFilmFestival ?? @GiuliaSalemi93 @pierpaolopretel - VanityFairIt : In esclusiva su Apple Music il backstage del videoclip di «In un'ora», il nuovo tormentone estivo di Shade con la p… - cecilia93207501 : Giulia Salemi è davvero una bella persona.. poco personaggio e tanta tanta persona! E voi a volte non ve la meritate... #PRELEMI - COMPRENSIVA_ : A Giulia gli sono rimaste le chiavi impigliate nel culo Cara Giulia salemi ricorda : -