Giuffrida | Cinque anni duri È un bronzo pieno d' orgoglio

(Di domenica 25 luglio 2021) Odetteconquista una strepitosa medaglia dinei - 52 kg battendo per ippon l'ungherese Reka Pupp. È la seconda medaglia dopo l'argento di Rio, ecco le sue parole dopo la gara

Judo Odette Giuffrida vince la finale per la medaglia di bronzo contro l'ungherese Reka Pupp arrivata ... La friulana, campionessa olimpica di Pechino 2008 e vice campionessa a Rio cinque anni fa, si è ...Così Odette Giuffrida dopo il bronzo conquistato a Tokyo ... Il pianto a fine gara "uno sfogo per i cinque anni di inferno che ho passato". "Che sapore ha questa medaglia nella patria del judo?" Per la 29enne di Verbania è il quarto bronzo considerando anche i mondiali di Valkenburg 2012 e Imola 2020 a dimostrazione di una straordinaria regolarità ...