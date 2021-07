Ddl mancanti | offesa al codice morale a mezzo di moralismo

(Di domenica 25 luglio 2021) Ascolto la radio, in tempi di ddl Zan, e mi viene in mente che Loredana Lipperini dovrebbe essere arrestata e processata per abuso di coscienza. Gli abusi sono abusi. Se non mi puoi scatenare gli ormoni dell’omotransfobia impunemente, nemmeno i cromosomi dell’intelligenza immoralista possono essere così benevolmene e subdolamente sfidati da una suadente suorina dell’indottrinamento al bene comune, sempre e comunque. Con tanti libri a disposizione, sorella Lipperini dovrebbe leggere il primo della stupenda collana del Foglio, e scoprirebbe che Huckleberry Finn aveva già capito quanto sia ingombrante e menzognera la coscienzanella seconda ...

pietro_busacca : @MariaSemeraro19 @MilkoSichinolfi I voti mancanti per il ddl Zan non sono quelli della Lega, che se lì può tenere s… - vivinbaro : RT @kilowat69: @SimoneAlliva Veramente Renzi ha dichiarato che IV voterà, ed ha votato, il ddl Zan...per i voti mancanti chiedete a PD e 5… - kilowat69 : @SimoneAlliva Veramente Renzi ha dichiarato che IV voterà, ed ha votato, il ddl Zan...per i voti mancanti chiedete a PD e 5 stelle. -

...Perché non chiedete a omosessuale se è sieropositivo?" A questo punto gli interventi... "Se si dialoga, la Lega è pronta a ritirare gran parte degli emendamenti presentati alZan. Se invece ...SPY FINANZA/ Fuga delle imprese e guai industriali che l'Italia delZan non vede I dipendenti ... l'Inps ha stimato che i licenziamenti '' per via del divieto - rispetto alla fisiologia ...Fahrenheit e un’imbarazzane maratona su Genova 2001 di sorella Lipperini. Se ddl Zan sarà, occorre una sanzione giudiziaria contro le menzogne della coscienza morale ...Prende in mano il dossier, decisioni entro il 10 agosto. Accelerano vaccini fra i giovani. Pressing di presidi e sindacati per fare presto ...