Calciomercato Milan Femminile – Rinnovo triennale per capitan Giacinti

Advertising

DiMarzio : #Milan al lavoro per il rinnovo di #Kessie - DiMarzio : #Calciomercato | Per #KaioJorge si profila un 'derby' tutto italiano: le ultime - DiMarzio : #Calciomercato | #Crotone, si lavora con l'#Inter per #Satriano e Mulattieri. #Ternana, accordo raggiunto con il… - Giacomobacci2 : RT @MilanNewsit: CorSport - Vlasic vuole andare al Milan: il Cska chiede 30 milioni - PaoloSSL : Calciomercato #Lazio su #Brandt il #Milan ha fatto solo un sondaggio, non è un obiettivo concreto dei rossoneri, la… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

Commenta per primo Valentina Giacinti , capitano e numero 9 delfemminile , ha rinnovato il suo contratto fino al 2024 . Lo ha annunciato la società rosssonera con un post su Instagram.Ilsta pian piano prendendo vita, lasciandosi alle spalle il magico Europeo , conquistato ... Dalla nuova Inter di Inzaghi, aldi Pioli, le milanesi sono indubbiamente le più attive ...IN PRESTITO – Simone Inzaghi, come riportato questa mattina tra le colonne di “TuttoSport”, ha già deciso di non puntare su Andrea Pinamonti in vista della nuova stagione. Pinamonti via in prestito? D ...Le tre squadre più titolate d’Italia si stanno muovendo sul mercato in vista della prossima stagione: dalle cessione, agli obiettivi e primi colpi in canna.