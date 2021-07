Vaccini, Enrico Letta ringrazia Salvini: “Ha fatto bene a vaccinarsi” (Di sabato 24 luglio 2021) Il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, ha ringraziato il leader della Lega, Matteo Salvini, per essersi vaccinato contro il Covid. “Non so se Salvini si sia vaccinato per le parole di Draghi o lo avrebbe fatto comunque: penso che in ogni caso abbia fatto bene”, ha detto l’ex presidente del Consiglio, come riportato da Sky Tg24. Dopo settimane di attesa e mistero, Matteo Salvini si è infatti vaccinato ieri contro il nuovo Coronavirus, facendosi inoculare la prima dose di un siero anti-Covid. “L’ho fatto non ... Leggi su tpi (Di sabato 24 luglio 2021) Il segretario del Partito Democratico,, hato il leader della Lega, Matteo, per essersi vaccinato contro il Covid. “Non so sesi sia vaccinato per le parole di Draghi o lo avrebbecomunque: penso che in ogni caso abbia”, ha detto l’ex presidente del Consiglio, come riportato da Sky Tg24. Dopo settimane di attesa e mistero, Matteosi è infatti vaccinato ieri contro il nuovo Coronavirus, facendosi inoculare la prima dose di un siero anti-Covid. “L’honon ...

