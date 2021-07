Statua Maradona: De Laurentiis ha scelto dove posizionarla (Di sabato 24 luglio 2021) È ormai da tempo che si parla di posizionare una Statua di Diego Armando Maradona nello stadio a lui dedicato. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, De Laurentiis avrebbe intenzione di collocare la scultura del campione argentino sotto la tribuna centrale, appena sul prato o in una zona limitrofa. Nel frattempo, nella giornata di ieri il Comune di Napoli ha deciso in extremis di annullare l'inaugurazione ufficiale dello stadio, che era stata annunciata per giovedì prossimo. De Laurentiis spera che si possa fare in autunno, con 50 mila tifosi in tribuna. Leggi su spazionapoli (Di sabato 24 luglio 2021) È ormai da tempo che si parla di posizionare unadi Diego Armandonello stadio a lui dedicato. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Deavrebbe intenzione di collocare la scultura del campione argentino sotto la tribuna centrale, appena sul prato o in una zona limitrofa. Nel frattempo, nella giornata di ieri il Comune di Napoli ha deciso in extremis di annullare l'inaugurazione ufficiale dello stadio, che era stata annunciata per giovedì prossimo. Despera che si possa fare in autunno, con 50 mila tifosi in tribuna.

Advertising

gilnar76 : Statua Maradona: De Laurentiis ha scelto dove posizionarla #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio #Sscnapoli - Spazio_Napoli : Statua Maradona, De Laurentiis vuole posizionarla sotto la tribuna centrale - sscalcionapoli1 : Gazzetta – Il Comune stava per bestemmiare Diego. E due ricorsi al TAR per il bando sulla statua… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Due ricorsi al Tar di partecipanti al bando del Comune per la statua di Maradona - CalcioNapoli24 : -