Per l'ultimo miglio "scuola, giovani e vaccini porta a porta" (Di sabato 24 luglio 2021) È "l'ultimo miglio", dice il generale Francesco Paolo Figliuolo. Alla campagna vaccinale viene affidato il futuro dell'estate, dell'autunno, della ripresa economica, della ripartenza della scuola. Si chiede di accelerare e il commissario all'emergenza, in un'intervista al Foglio, dice che la macchina è pronta: "Naturalmente vanno protetti prima i più vulnerabili, vale a dire le pensione anziane e quelle fragili", ma "la campagna si sta gradualmente orientando verso i più giovani, che pur essendo relativamente esposti alle conseguenze del contagio possono largamente diffondere il virus e vanno comunque vaccinati".

