Milan-Modena, schema geniale su punizione e gran gol di Theo Hernandez (VIDEO) (Di sabato 24 luglio 2021) E' un gran gol quello di Theo Hernandez sugli sviluppi di un geniale schema su punizione. In Milan-Modena, amichevole del precampionato in scena a Milanello, l'esterno di difesa francese calcia verso la porta con un bolide che beffa l'estremo difensore dei canarini. Prima di colpire, si è fatto passare sotto le gambe un pallone, fintando invece di accomodare la sfera piazzata a un altro compagno. In alto il VIDEO. SportFace.

