Luigi Samele è in finale nella sciabola: si giocherà l’oro con l’ungherese Szilagyi alle 14.15 (Di sabato 24 luglio 2021) Incredibile rimonta dell’azzurro che ha vinto 15-12 contro il coreano Junghwan Kim che era in vantaggio per 12-6 Leggi su corriere (Di sabato 24 luglio 2021) Incredibile rimonta dell’azzurro che ha vinto 15-12 contro il coreano Junghwan Kim che era in vantaggio per 12-6

