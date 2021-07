iPhone 13 | la ricarica potrebbe essere più rapida secondo gli ultimi rumorHDblog it

(Di sabato 24 luglio 2021)le ultime voci in arrivo dalla Cina, con13 Apple avrebbe intenzione di ritoccare verso l’alta la velocità di.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

... modellini stampati in 3D e tagli di memoria , se ne potrebbe aggiungere un'altra che riguarda la batteria , e in particolare la velocità di13, mini, Pro, Pro Max: ecco tutto ...L'12 supporta larapida con un alimentatore da 20 W o superiore; tuttavia, anche se gli utenti utilizzano un adattatore a muro più potente, l'stesso supporta solo fino a 20 W. ...Secondo le ultime voci in arrivo dalla Cina, con iPhone 13 Apple avrebbe intenzione di ritoccare verso l'alta la velocità di ricarica.Le ultime indiscrezioni sulla nuova gamma iPhone 13 riguardano la batteria, nello specifico le modalità con cui si potrà effettuare la ricarica. Stando a fonti legate alla catena dei fornitori, Apple ...