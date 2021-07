Ultime Notizie Roma del 23-07-2021 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 23 luglio 2021)dailynews radiogiornale mi trovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio ci sono al 19 positivi al covid a poche ore dall’apertura dei giochi di Tokyo e tre sono tra i residenti nel Villaggio Olimpico lo fa sapere il comitato organizzatore precisando che tre sono atleti provenienti dall’estero e Che strano in isolamento per 14 giorni mentre fra gli altri 16 ci sono tre membri dei servizi in appalto e 3 di media oggi con un anno di ritardo Ci sarà la cerimonia ufficiale di apertura delle Olimpiadi davanti al marito e alla presenza di alcuni capi di Stato come Macron la 32esima edizione dei giochi sarà senza pubbliche con distanziamento al ...