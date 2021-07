Tokyo 2020 | dove e come vedere le Olimpiadi | dalla Tv allo streaming | la guida completa ai canali che trasmetteranno i Giochi

Leggi su open.online

(Di venerdì 23 luglio 2021) Si sono aperti ufficialmente idi. La cerimonia di inizio dellenella capitale del Giappone ha dato il via al ricco calendario di partite, gare e incontri che fino al prossimo 8 agosto assegnerà più di mille medaglie in 339 discipline sportive differenti. Per seguire la XXXII edizione di una delle manifestazioni più importanti di sempre ci sono diversi modi, dalle piattaforme infino alla televisione (satellitare o digitale). I servizi perle imprese degli atleti e delle atlete più attesi e gli eventi in programma sono offerti con prezzi e ...