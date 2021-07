Returnal | Sony la considera una mega hit – Notizia – PS5Videogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di venerdì 23 luglio 2021)unahit, almeno stando alla descrizione ufficiale di Housemarque, studio di sviluppo appena acquisito.. Perè unahit, questo almeno stando alla descrizione di Housemarque, lo sviluppatore del gioco, nella pagina ufficiale dei PlayStation Studios. Il testo non lascia spazio per molti fraintendimenti: “Housemarque: Lo studio dietro lahit.”Dato che non conosciamo le vendite effettive di, come interpretare quel “hit”? Probabilmente ...

Advertising

Eurogamer_it : #Returnal, il titolo di #Housemarque per #Sony è già un 'mega hit'. - xbox_series : ottimo allora sono alla frutta STAPPIAMO UN PO' DI BOTTIGLIE?????????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Returnal Sony

Multiplayer.it

...apportati sembrerebbero due e sarebbero collegati alla produzione stessa della console di,... In aggiunta, sempre dai manuali è possibile notare cheha cambiato la vite con cui è possibile ...... sebbene non sia chiaro se il riferimento a new entry future fosse proprio al publisher di...diede l'annuncio dell'acquisizione di Insomniac Games, "irrompendo" così nella trasmissione. ...Sony considera Returnal una mega hit, almeno stando alla descrizione ufficiale di Housemarque, studio di sviluppo appena acquisito.. Per Sony Returnal è una mega hit, questo almeno stando alla ...Sony accoglie Housemarque nei PlayStation Studios descrivendo Returnal, l'ultimo lavoro della software house finlandese per PS5, come una 'Mega Hit' ...