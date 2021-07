Ora è ufficiale: Italeng al Taranto dall’Atalanta (Di venerdì 23 luglio 2021) Come annunciato in questi giorni, il Taranto FC 1927 comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive di Jonathan Italeng. Camerunense, classe 2001, arriva in prestito dal’ Atalanta. La giovane punta vestirà la maglia rossoblù per questa stagione sportiva 2021/22. Foto: Logo Taranto L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 23 luglio 2021) Come annunciato in questi giorni, ilFC 1927 comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive di Jonathan. Camerunense, classe 2001, arriva in prestito dal’ Atalanta. La giovane punta vestirà la maglia rossoblù per questa stagione sportiva 2021/22. Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

