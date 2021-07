Mortal Kombat 11 x Street Fighter crossover? Ed Boon interviene sui rumor (Di venerdì 23 luglio 2021) All'inizio di questo mese, NetherRealm ha annunciato di aver terminato lo sviluppo di contenuti per Mortal Kombat 11 ed è ora concentrato sul suo prossimo progetto. Per quanto riguarda il "prossimo progetto", nessuno sa cosa sia, ma ci sono stati alcuni rumor riguardo un gioco di combattimento di supereroi, simile a Injustice. Il co-creatore di Mortal Kombat Ed Boon ha anche creato molte speculazioni sui social media all'inizio di questa settimana twittando un sondaggio sulla serie Capcom, Street Fighter. Naturalmente, molti fan si sono chiesti se potesse ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 23 luglio 2021) All'inizio di questo mese, NetherRealm ha annunciato di aver terminato lo sviluppo di contenuti per11 ed è ora concentrato sul suo prossimo progetto. Per quanto riguarda il "prossimo progetto", nessuno sa cosa sia, ma ci sono stati alcuniriguardo un gioco di combattimento di supereroi, simile a Injustice. Il co-creatore diEdha anche creato molte speculazioni sui social media all'inizio di questa settimana twittando un sondaggio sulla serie Capcom,. Naturalmente, molti fan si sono chiesti se potesse ...

