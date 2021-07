Il Green Pass con prima dose scade se non fai la seconda. Tutte le risposte ai dubbi (di A.Marrocco) (Di venerdì 23 luglio 2021) Vaccinati con una o due dosi, guariti, persone impossibilitate all’immunizzazione: dopo i nuovi criteri di applicazione stabiliti dal Consiglio dei Ministri, i dubbi sull’ottenimento del Green Pass riguardano sempre più cittadini. Occorre specificare che certificazione verde non è sinonimo di certificato vaccinale. Il Green Pass viene infatti rilasciato a tre categorie di soggetti: chi si è vaccinato contro il Covid-19 (con modalità e validità diverse a seconda di vaccino con richiamo o monodose), a chi ha ottenuto un risultato negativo al test molecolare/antigenico (in ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 23 luglio 2021) Vaccinati con una o due dosi, guariti, persone impossibilitate all’immunizzazione: dopo i nuovi criteri di applicazione stabiliti dal Consiglio dei Ministri, isull’ottenimento delriguardano sempre più cittadini. Occorre specificare che certificazione verde non è sinonimo di certificato vaccinale. Ilviene infatti rilasciato a tre categorie di soggetti: chi si è vaccinato contro il Covid-19 (con modalità e validità diverse adi vaccino con richiamo o mono), a chi ha ottenuto un risultato negativo al test molecolare/antigenico (in ...

