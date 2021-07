Gli 80 anni di Mattarella e la sua politica della sostanza (Di venerdì 23 luglio 2021) AGI - Nessuno, oltre sei anni fa, avrebbe potuto immaginare cosa avrebbe vissuto il nostro Paese in questo settennato di presidenza di Sergio Mattarella. Il primo Presidente siciliano arrivò alle soglie del Quirinale con un grande carico di aspettative. Era, giova ricordarlo, un periodo che oggi sembra lontano anni luce per la nostra Italia. Mattarella conosceva benissimo le Istituzioni del Paese, per averle onorate e rappresentate. Nel suo dna c'è la storia costituzionale della nostra Repubblica, i valori laici e religiosi maturati dall'impegno del padre Bernardo, padre costituente ed amico personale di ... Leggi su agi (Di venerdì 23 luglio 2021) AGI - Nessuno, oltre seifa, avrebbe potuto immaginare cosa avrebbe vissuto il nostro Paese in questo settennato di presidenza di Sergio. Il primo Presidente siciliano arrivò alle soglie del Quirinale con un grande carico di aspettative. Era, giova ricordarlo, un periodo che oggi sembra lontanoluce per la nostra Italia.conosceva benissimo le Istituzioni del Paese, per averle onorate e rappresentate. Nel suo dna c'è la storia costituzionalenostra Repubblica, i valori laici e religiosi maturati dall'impegno del padre Bernardo, padre costituente ed amico personale di ...

