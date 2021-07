Genoa, Pandev ha deciso: resta per un’altra stagione (Di venerdì 23 luglio 2021) La carriera di Goran Pandev non si chiuderà con l’Europeo 2020. E la sua avventura al Genoa non si chiuderà con l’episodio del cambio indigesto nell’ultimo match contro il Cagliari. Come riporta Sky Sport, l’attaccante macedone ha deciso di restare un’altra stagione con il Genoa, per chiudere la carriera davanti al pubblico dopo una stagione e mezza a porte chiuse. Dopo l’Europeo con gol, Pandev resterà uno dei protagonisti della prossima Serie A. Ora serve la firma sul contratto. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 23 luglio 2021) La carriera di Gorannon si chiuderà con l’Europeo 2020. E la sua avventura alnon si chiuderà con l’episodio del cambio indigesto nell’ultimo match contro il Cagliari. Come riporta Sky Sport, l’attaccante macedone hadirecon il, per chiudere la carriera davanti al pubblico dopo unae mezza a porte chiuse. Dopo l’Europeo con gol,resterà uno dei protagonisti della prossima Serie A. Ora serve la firma sul contratto. SportFace.

Advertising

DiMarzio : #SerieA | Goran #Pandev avanti per un'altra stagione con il #Genoa. La situazione - SkySport : Genoa, Pandev ha deciso: giocherà un altro anno. Le news di calciomercato #SkySport #SkyCalciomercato - TuttoMercatoWeb : Pandev ha deciso: resta al Genoa per un'altra stagione. Vuole finire la carriera col pubblico - spaziocalcio : Niente ritiro per Goran #Pandev! L'attaccante resta al #Genoa: cambia idea sulla nuova stagione #calciomercato… - UgoBaroni : RT @SkySport: Genoa, Pandev ha deciso: giocherà un altro anno. Le news di calciomercato #SkySport #SkyCalciomercato -