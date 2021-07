Ebbene sì | il nostro Universo potrebbe avere la forma di una ciambella

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 23 luglio 2021) I Simpson hanno questa strana caratteristica: predicono il futuro. Dalla presidenza di Trump all'avvento degli smartwatch. E ora una teoria di Homeravverarsi e riguarda l'. In un episodio della serie, il capofamiglia dei Simpson beve una birra nel bar di Boe con Stephen Hawking e l'astrofisico britannico sembra molto interessato al pensiero di Homer. L'episodio dei Simpson con Stephen Hawking «La tua idea didiè intrigante, Homer. Potrei rubartela», dice Hawking. Homer non è certo famoso per le sue teorie scientifiche, ma sarebbe contento di sapere di non ...