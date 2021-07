Caso Tobini | mamma del parà ucciso ' giustizia o restituirò la medaglia d' argento' Adnkronos** 3

(Di venerdì 23 luglio 2021) (Adnkronos) - In passato ha anche incontrato la ex ministra della Difesa Elisabetta Trenta. "Parlavamo dell'incongruenza della onorificenza data a mio figlio, unad'al valor militare. Non d'oro. D'". Perché d'? "Investito da intenso fuoco ostile, reagiva con l'arma in dotazione esponendosi più volte, incurante della propria incolumità, al fine di garantire la sicurezza dei propri commilitoni. Durante l'ennesimo tentativo di debellare la proditoria azione avversaria veniva mortalmente colpito. Fulgido esempio di graduato paracadutista che immolava la propria vita ai più alti principi ...

Non si sa che fine abbia fatto la lettera che David, il romano caduto nel luglio del 2011 ... Un altro giallo in unche per dieci anni ha collezionato depistaggi, insabbiamenti e ...Adesso, alla luce di quanto emerso rispetto aldi Saman, l'Ucoii è intervenuta con un gesto ... David, parà ucciso in Afghanistan/ "Proiettile compatibile con quelli Nato" SAMAN ABBAS, UCOII:...nel settembre scorso ha chiesto l’archiviazione del caso perché “dalle ulteriori attività di indagini effettuate non vi sono elementi vhe possano permettere in maniera univoca una ricostruzione del ...Condividi questo articolo:Palermo, 23 lug. (Adnkronos) – Lettere sparite nel nulla, silenzi, omissioni, perizie contrastanti. Sono trascorsi dieci anni dall’uccisione del caporalmaggiore David Tobini, ...